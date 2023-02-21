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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Динамо» не собиралось никого в это трансферное окно приобретать»

21 Февраля 2023 • 17:40 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал трансферную политику московских динамовцев в зимнее трансферное окно.

«Насколько я знаю, «Динамо» не собиралось никого в это трансферное окно приобретать. У них на каждой позиции по 2-3 игрока. Сейчас всё зависит от тренера, у него хороший материал», - цитирует Орещука Legalbet.

Специалист заявил, что нынешний подбор игроков сформировался в московском «Динамо» не просто так – главными целями клуба являются финиширование в тройке лучших команд Российской премьер-лиги, а также победа в Фонбет Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Трансферы футбола - зима 2023
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