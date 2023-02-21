Орещук: «Динамо» не собиралось никого в это трансферное окно приобретать»

Бывший нападающий петербургского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал трансферную политику московских динамовцев в зимнее трансферное окно.

«Насколько я знаю, «Динамо» не собиралось никого в это трансферное окно приобретать. У них на каждой позиции по 2-3 игрока. Сейчас всё зависит от тренера, у него хороший материал», - цитирует Орещука Legalbet.

Специалист заявил, что нынешний подбор игроков сформировался в московском «Динамо» не просто так – главными целями клуба являются финиширование в тройке лучших команд Российской премьер-лиги, а также победа в Фонбет Кубке России.