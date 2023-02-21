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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Меня не смущает, что «Химки» называют главным претендентом на вылет из РПЛ»

21 Февраля 2023 • 17:36 Комментировать

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о возможном вылете подмосковного клуба из РПЛ.

«Меня не смущает, что «Химки» называют главным претендентом на вылет из РПЛ вместе с «Торпедо». А чего смущаться? Констатируют турнирную таблицу. Кто-то все равно окажется на 15-м и 16-м местах. Обычно в перерыве туда прогнозируют тех, кто находится внизу», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

«Химки» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 12 очков за 17 матчей. Отставание от зоны стыковых матчей составляет всего один балл.

В 18-м туре «Химки» сыграют с «Факелом» (3 марта в 19:00 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Ринат Билялетдинов
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