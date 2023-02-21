Игнатьев: «Захарян никак не может выйти на тот свой уровень»

Бывший полузащитник махачкалинского «Динамо» Борис Игнатьев высказался о футболисте столичных «бело-голубых» Арсене Захаряне.

Специалист считает, что, проведя один полный сезон в составе московской команды, у спортсмена начались некоторые проблемы и сложности.

«Захарян никак не может выйти на тот свой уровень. Глубину причин знает только он. Возможно, из-за того, что вокруг его фамилии много пламенных предложений», - приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что на месте Арсена Захаряна в данный момент остался бы в «Динамо» для того, чтобы улучшать свои игровые навыки.