Рейхмен: «Талалаев — отличный тренер»

Полузащитник «КАМАЗа» Богдан Рейхмен высказался о главном тренере «Торпедо» Андрее Талалаеве. Напомним, контракт хавбека принадлежит столичному клубу.

«Андрей Викторович — отличный тренер. У него свое видение, уважаю это. И в личном общении никогда не было проблем. Даже когда я не играл, Талалаев помнил про меня и повторял, в чем надо прибавлять», — цитирует Рейхмена Sport24.

Футболист отметил, что многое подчеркнул во время работы с Талалаевым в «Торпедо», но, к сожалению, ему не нашлось места в составе.

Рейхмен перебрался в «КАМАЗ» из «Торпедо» текущей зимой. В первой части сезона игрок провел восемь матчей в РПЛ и сделал одну результативную передачу.