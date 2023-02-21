Рейхмен: «Кутепов — топ-защитник с большим опытом»

Полузащитник «КАМАЗа» Богдан Рейхмен высказался о защитнике московского «Торпедо» Илье Кутепове. Напомним, права на хавбека принадлежат «черно-белым».

«Илья — топ-защитник с большим опытом. Такой пригодился бы каждой команде. Да, много пропустил из-за травм, но это не отменяет класса», — заявил Рейхмен Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Кутепов принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги и четырех играх Фонбет Кубка России, в которых получил две желтые карточки и одну красную.

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.