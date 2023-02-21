​Деменко высказался о натурализации футболистов

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко высказался насчёт натурализации футболистов.

Стоит напомнить, что в обозримом будущем российское гражданство должны получить Малком и Клаудиньо, которые выступают за «Зенит».

«Если игроки хотят получать российское гражданство и при этом выступать за сборную, я считаю, что это плюс», - высказался Деменко, чьи слова приводит Vprognoze.

В то же время Максим Деменко указал и на минусы натурализации. Так, натурализованные игроки вытесняют российских игроков. При этом Деменко отметил, что сегодня в России не могут воспитать футболистов, которые могли бы составить конкуренцию Малкому и Клаудиньо.

«Я считаю, что человек если хочет, то он должен доказать своей игрой. Если мы не можем в сборной создать какую-то конкуренцию, то на сегодняшний день это лучший вариант», - считает Деменко.