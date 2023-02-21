Алдонин: «ЦСКА весной будет бороться со «Спартаком»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах «армейцев» на вторую часть сезона в РПЛ.

«Думаю, что ЦСКА весной будет бороться со «Спартаком» в турнирной таблице. Но на сколько качественно это будет, зависит от команды. «Армейцы» будут всеми силами пытаться забраться как можно выше, но в итого все решит качество игры», — приводит слова Алдонина Metaratings.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков после 17 матчей. Возобновление чемпионата состоится в начале марта. В 18-м туре «армейцы» сыграют против «Сочи».