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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «ЦСКА весной будет бороться со «Спартаком»

21 Февраля 2023 • 16:08 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах «армейцев» на вторую часть сезона в РПЛ.

«Думаю, что ЦСКА весной будет бороться со «Спартаком» в турнирной таблице. Но на сколько качественно это будет, зависит от команды. «Армейцы» будут всеми силами пытаться забраться как можно выше, но в итого все решит качество игры», — приводит слова Алдонина Metaratings.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков после 17 матчей. Возобновление чемпионата состоится в начале марта. В 18-м туре «армейцы» сыграют против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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