Зуев признался, что рад возвращению в «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев высказался после возвращения в самарский клуб.

«Очень рад вернуться в Самару, здесь замечательный город и крутые болельщики. Буду стараться по максимуму помогать команде. Вперед, «Крылья», — цитирует Зуева пресс-служба самарской команды.

Ранее стало известно, что 26-летний футболист подписал трудовое соглашение с «Крыльями Советов» до конца текущего сезона. Напомним, Зуев уже выступал за самарцев в 2017 году с февраля по июнь.

Первую часть сезона нынешнего сезона игрок провел в «Химках». Он провел 16 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.