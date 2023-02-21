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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бериша считает, что «Ахмат» может войти в тройку РПЛ

21 Февраля 2023 • 15:21 Комментировать

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша оценил результаты команды и рассказал о целях на вторую часть сезона.

«Меня расстраивает шестое место в таблице. Проиграли матчи, которые не должны были проигрывать. В этом году мы будем сильнее, чем в прошлом. Думаю, можем подняться еще на две-три позиции. Это наша цель», — приводит слова Бериши «Чемпионат».

Футболист отметил, что скоро «Ахмату» предстоит провести несколько домашних игр, в которых очень важно выиграть. Если получится это сделать, то у команды будут хорошие шансы на третье место в РПЛ, считает Бериша.

После 17 туров «Ахмат» идет на шестой строчке в чемпионате России, набрав 26 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бернард Бериша Ахмат
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