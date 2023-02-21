Осинькин верит, что Зуев поможет «Крылья Советов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о подписании трудового соглашения с полузащитником Александром Зуевым.

«Зуев — это достаточно опытный по меркам чемпионата и нашей команды футболист. При этом ему всего 26 лет. Мы хорошо знакомы с его способностями, знаем, что он может прогрессировать. Верим, что Александр поможет нашей команде», — цитирует Осинькина официальный сайт самарского клуба.

Ранее «Крылья Советов» официально объявили о подписании контракта с Зуевым до лета 2023 года.

Первую часть сезона-2022/23 игрок провел в «Химках». Он принял участие в 16 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.