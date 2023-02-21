Нигматуллин объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получают паспорта РФ

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на вероятное получение футболистами «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо российского гражданства.

«Натурализация Малкома и Клаудиньо — неоднозначный момент. Нужно признать, что это делается ради освобождения места под новых легионеров. Так в свое время сделали и с Гилерме в «Локомотиве». Но все в рамках закона», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что бразильские футболисты получат российские паспорта до начала лета.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.