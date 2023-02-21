Никита Ковальчук: «Женский тренер — это привилегия»

Создатель шоу «Картавый футбол» Никита Ковальчук поведал о периоде работы в латвийском женском футбольном клубе «Метта».

Специалист заявил, что никакой разницы при проведении тренировок что с парнями, что с девушками, нет, исключение присутствует только психологической составляющей.

«С девочками работать — одно удовольствие. Женский тренер — это привилегия», - приводит слова Ковальчука Vprognoze.ru.

По словам видеоблогера, главное в этом деле – относится к своим подопечным с уважением и не воспринимать работу в женском футбольном клубе в негативном ключе.

«Вы получите очень благодарных учеников, которые будут стараться и впитывать все ваши идеи», - добавил Ковальчук.