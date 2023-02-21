​Никита Ковальчук: «Кокорин – сильный футболист, он помогает «Арису» выигрывать матчи»

Блогер Никита Ковальчук в настоящий момент работает тренером в академии «Ариса». Он сказал несколько слов об Александре Кокорине, выступающем за этот клуб на правах аренды.

«Я рад, что он здесь, он сильный футболист и помогает «Арису» выигрывать матчи», - сказал Ковальчук, чьи слова приводит Vprognoze.

Также Никита Ковальчук рассказывал, что он не пересекается с Александром Кокориным в «Арисе».

Александр Кокорин за «Арис» провёл в чемпионате Кипра 19 матчей. В них 31-летний нападающий отметился девятью забитыми мячами.

Напомним, что «Арис» арендовал Александра Кокорина у «Фиорентины» в конце лета прошлого года.