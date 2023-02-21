Ковальчук: «Покинул Латвию, потому что хотелось двигаться дальше»

Блогер Никита Ковальчук, знаменитый своими передачами «Картавый футбол», объяснил, почему решил покинуть Латвию, где ранее тренировал женскую команду «Метты». Напомним, россиянин недавно стал ассистентом главного тренера в молодёжной команде кипрского «Ариса» из Лимасола.

«Мне хотелось двигаться дальше. В первую очередь, не хотелось убирать акцент с мужского футбола, а продолжать расти в нём», – сказал Ковальчук в интервью Vprognoze.

Напомним, в первой команде кипрского «Ариса» в данный момент выступает Александр Кокорин на правах аренды из «Фиорентины». На счету нападающего 8 голов в 17 матчах чемпионата.