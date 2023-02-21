​Никита Ковальчук высказался об отношении к русским в Латвии

Блогер Никита Ковальчук, который в настоящий момент работает тренером в академии «Ариса», высказался на тему отношения к русским в Латвии.

Стоит отметить, что ранее Никита Ковальчук тренировал в латвийской женской команде «Метта».

«Латвия - это абсолютно фантастическая страна, которой я благодарен, она многое мне дала. Я получил лицензию в Латвии, познакомился с большим количеством потрясающих людей. Я абсолютно уверенно могу сказать, что там всё прекрасно и замечательно», - высказался Ковальчук, чьи слова приводит Vprognoze.

Стоит сказать, что футбольная Россия в настоящий момент находится под санкциями. Российскому футбольному союзу непросто находить соперников даже для товарищеских матчей сборных, ведь многие страны отказываются играть против России.