​Никита Ковальчук: «С Кокориным не пересекаемся»

Блогер Никита Ковальчук пробует себя на тренерском поприще. В настоящий момент он работает тренером в академии «Ариса» на Кипре. В этом клубе выступает российский нападающий Александр Кокорин. Ковальчук ответил на вопрос, видится ли он с футболистом.

«С Кокориным мы не пересекаемся: я тренер академии, а он игрок основной команды. У нас нет общих интересов, нам абсолютно друг на друга ровно, и это нормально. У него свои задачи, у меня свои. Он здесь вообще карьеру реанимирует», - сказал Ковальчук, чьи слова приводит Vprognoze.

Александр Кокорин провёл в чемпионате Кипра уже 19 матчей. В них 31-летний россиянин записал на свой счёт 9 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Отметим, что права на Александра Кокорина принадлежат «Фиорентине».