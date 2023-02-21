Игнатьев: «Дзюбе до Стрельцова, как до луны»

Бывший полузащитник горьковской «Волги» Борис Игнатьев поделился своим мнением о новичке «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Специалист считает, что в таком виде спорта, как футбол, игрокам необходимо ежедневно доказывать своё положение в системе ценностей.

Эксперт заявил, что в истории есть довольно много случаев, когда, казалось бы, футбольные гиганты будут играть всегда, однако рано или поздно их время подходило к концу.

«И Стрельцов ушёл, и Дзюба когда-нибудь уйдёт. Надеюсь, не сейчас», - приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Однако бывший футболист уточнил, что сравнил 34-летнего футболиста с легендарным игроком «Торпедо» только в том плане, что, вернувшись, спортсмен должен подтвердить свои намерения делом.

«Понятно, что Дзюбе до Стрельцова, как до луны», - добавил Игнатьев.