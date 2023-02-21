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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро

21 Февраля 2023 • 10:49 Комментировать
Галатасарай
0:0
Касымпаша
отменен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, турецкий клуб готов заплатить за игрока сборной России 13 миллионов евро. Самому футболисту, как ожидается, будет предложен контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Зарплата Захаряна в «Галатасарае» составит 1,9 миллиона евро за сезон.

В текущем розыгрыше РПЛ 19-летний хавбек, являющийся воспитанником «Динамо», провёл за «бело-голубых» 16 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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