Машкарин: «С «Зенитом» сейчас сложно бороться»

Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«С «Зенитом» сейчас сложно бороться. Там бразильцы хорошую игру показывают, обеспечивают результат», - приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Что касается других коллективов, то тут бывший «красно-синий» спортсмен заявил, что конкуренция со стороны «армейского» коллектива будет навязана, в частности, московскому «Спартаку» и «Ростову». Главным образом всё будет зависеть только лишь от самих футболистов ЦСКА, заключил специалист.

ЦСКА входит в пятёрку лучших команд национального российского чемпионата.