Бикфалви - о срыве трансфера в Европу: «Меня просто обманули»

Хавбек екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви высказался о несостоявшемся переезде в европейский чемпионат. Вместо этого он в 2015 году отправился играть за китайский клуб «Ляонинь».

«Меня просто обманули! Поэтому я согласился на переезд в Китай, где предложили хорошие деньги. Согласился, потому что на тот момент выбора особо и не было», - передает слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Бикфалви выступал за «Ляонинь» с 2015 по 2016 год. Ряды екатеринбургского клуба румынский полузащитник пополнил в январе 2017 года.

В текущем РПЛ Эрик провел 14 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.