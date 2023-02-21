Бериша: «В Грозном всё супер»

Игрок «Ахмата» Бернард Бериша поделился своим мнением о Грозном.

Футболист выразил готовность в проведении экскурсионного тура по столице Чеченской Республики, а также сказал, что, имея опыт пребывания в Албании и в Швейцарии, может смело заявить о том, что Грозный вызывает у него интерес как у жителя.

«Очень важно, что это мусульманское место. Мне нравится, что есть много хороших мест, где можно помолиться», - цитирует Беришу «Чемпионат».

Кроме того, косово-албанский спортсмен заявил, что за всё время пребывания в этом городе, с 2017 года по сегодняшний день, лично у него не возникло ни одного опасного случая.

«Моя семья из Швейцарии ― одной из самых безопасных стран в мире, мы знаем, что такое безопасность. В Грозном всё супер, очень красивый город», - добавил игрок.