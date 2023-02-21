Бериша: «Ко мне был интерес и из Европы, и из РПЛ»

Косово-албанский полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о том, где хотел бы завершить профессиональную карьеру игрока.

В первую очередь 31-летний спортсмен выразил благодарность всем причастным к грозненскому клубу людям, а также признался в любви и уважении к чеченскому коллективу.

«Ко мне был интерес и из Европы, и из РПЛ, было много предложений», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Игрок заявил об отличных отношениях с президентом «Ахмата» Магомедом Даудовым.

«Я не мог покинуть команду только потому, что мной кто-то интересуется. Я люблю клуб и хочу закончить карьеру в «Ахмате», - добавил Бериша.