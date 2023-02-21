Хомуха: «К натурализации бразильцев отношусь отрицательно»

Бывший наставник российской юношеской сборной Дмитрий Хомуха отрицательно относится к вопросу натурализации иностранных игроков, с целью дальнейших выступлений за российскую сборную. Хомуха считает, что сейчас это как никогда лишено смысла, так как сейчас российская сборная не выступает ни в каких международных соревнованиях в силу известных обстоятельств.

- Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Тем более в нынешней ситуации, когда сборная не играет в турнирах и переход иностранцев не имеет никакого отношения к футболу, - цитирует слова бывшего наставника российской «молодежки» Sport24.