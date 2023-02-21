Орлов против иностранного тренера для российской сборной

Мы уже сообщали о том, что известный телекомментатор Геннадий Орлов выступил против приглашения натурализованных бразильцев в сборную России - речь о Малкоме и Клаудиньо. Но также Орлов выступил против приглашения к рулю команды иностранного наставника. Сейчас российской сборной руководит Валерий Карпин, но в прошлом был опыт работы с разными иностранными специалистами - и порой, надо сказать, весьма успешный.

- Надо, чтобы были российские футболисты и тренер. Если будет иностранец, это будет тормозить развитие наших тренеров. Это немного нечестная игра — за счет людей из других стран, даже создавая условия, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».