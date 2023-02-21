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Орлов против того, чтобы Малком и Клаудиньо выступали за российскую сборную

21 Февраля 2023 • 05:50 Комментировать

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался на тему возможного выступления зенитовских бразильцев Малкома и Клаудиньо за российскую сборную, если они получат гражданство нашей страны. Орлов считает, что натурализованные игроки в принципе не должны играть за сборную, согласившись в этом вопросе с героем Евро-2008 - Андреем Аршавиным.

- Я не могу представить Малкома и Клаудиньо в сборной России. Аршавин сказал, что против того, чтобы за сборную выступали натурализованные игроки. Я тоже придерживаюсь этой позиции, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Клаудиньо Малком Филипе
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