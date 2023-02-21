Орлов против того, чтобы Малком и Клаудиньо выступали за российскую сборную

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался на тему возможного выступления зенитовских бразильцев Малкома и Клаудиньо за российскую сборную, если они получат гражданство нашей страны. Орлов считает, что натурализованные игроки в принципе не должны играть за сборную, согласившись в этом вопросе с героем Евро-2008 - Андреем Аршавиным.

- Я не могу представить Малкома и Клаудиньо в сборной России. Аршавин сказал, что против того, чтобы за сборную выступали натурализованные игроки. Я тоже придерживаюсь этой позиции, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».