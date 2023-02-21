Зазулин: «У «Зенита» и так достаточно сильный состав, чтобы стать чемпионом»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин поделился своим мнением о легионерах «сине-бело-голубой» команды.

Специалист заявил, что давать какую-то оценку политике петербургского клуба для него затруднительно, ведь возможность получить новых бразильских игроков у «сине-бело-голубых» есть, а вот необходимость – неизвестно.

«У «Зенита» и так достаточно сильный состав, чтобы стать чемпионом России. Хотя всякое бывает», - приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

Бывший футболист на примере «Лестера» подчеркнул, что шанс стать чемпионом есть у каждого.

В данный момент «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.