Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зазулин: «У «Зенита» и так достаточно сильный состав, чтобы стать чемпионом»

21 Февраля 2023 • 01:39 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин поделился своим мнением о легионерах «сине-бело-голубой» команды.

Специалист заявил, что давать какую-то оценку политике петербургского клуба для него затруднительно, ведь возможность получить новых бразильских игроков у «сине-бело-голубых» есть, а вот необходимость – неизвестно.

«У «Зенита» и так достаточно сильный состав, чтобы стать чемпионом России. Хотя всякое бывает», - приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

Бывший футболист на примере «Лестера» подчеркнул, что шанс стать чемпионом есть у каждого.

В данный момент «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Легионеры Игорь Зазулин Бразилия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
01:39 · Россия. Премьер-лига
Зазулин: «У «Зенита» и так достаточно сильный состав, чтобы стать чемпионом»
01:22 · Кубок России
Зазулин: «Раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию»
01:14 · Кубок России
Зазулин: «Есть правила, мы должны играть в Ульяновске»
01:04 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Пиняев нестандартный и интересный игрок для нашего футбола»
00:55 · Россия. Премьер-лига
Зуев подпишет с «Крыльями Советов» контракт до конца сезона
00:55 · Кубок России
Терёхин – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Если будет мороз, то надо переносить»
00:48 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» и Тимур Сулейманов объявят о новом контракте в ближайшее время
00:47 · Кубок России
Терёхин: «Фаворитом матчей между «Локо» и «Спартаком» никого не вижу»
00:38 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Спросите Дзюбу, и он скажет, что у него и «Томь», и «Зенит», и все родные»
00:27 · Россия. Премьер-лига
Тороп: «Когда многие уходили, включая Фернандеса или Дзагоева, мне стало очень грустно»
00:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Этой зимой он точно останется в ЦСКА»
00:11 · Россия. Премьер-лига
Тороп: «Наш главный конкурент – ЦСКА»
00:03 · Россия. Премьер-лига
Состав «Торпедо» пополнил перуанский форвард официально
00:00 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Матчи со «Спартаком» и «Зенитом» для Дзюбы - это мотивация»
20 Февраля
23:56 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крыльев» Хубулов проведёт остаток сезона в «Химках»
Все новости
Рекомендуем