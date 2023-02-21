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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тороп: «Когда многие уходили, включая Фернандеса или Дзагоева, мне стало очень грустно»

21 Февраля 2023 • 00:27 Комментировать

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался об уходе из клуба бразильца Марио Фернандеса и россиянина Алана Дзагоева.

«На самом деле, когда многие уходили, включая Марио [Фернандеса] или [Алана] Дзагоева, мне стало очень грустно. Из команды ушла целая эпоха», - приводит слова Торопа «РБ Спорт».

Футболист выразил надежду на возвращение уроженца штата Сан-Паулу в российскую команду.

Марио Фернандес выступал за национальную сборную России на чемпионате мира 2018 года. Во время четвертьфинального поединка того соревнования со сборной командой Хорватии сравнял счёт в дополнительное время (2:2, 3:4 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев Марио Фернандес Владислав Тороп
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