Тороп: «Наш главный конкурент – ЦСКА»

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп считает, что главным конкурентом «армейцев» являются они сами.

«Наш главный конкурент - ЦСКА. Если судить по матчам, мы сами у себя забирали очки», - приводит слова Торопа «РБ Спорт».

Футболист заявил, что в тех поединках, в которых, казалось бы, «красно-синие» обязаны одерживать победу, коллектив по каким-то причинам, возможно ввиду неопытности, терял очки.

Данным предположением может объясняться текущая позиция ЦСКА в турнирной таблице Российской премьер-лиги – коллектив после 17 проведённых игр сумел набрать 29 очков и расположиться на пятой строчке.