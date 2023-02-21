Радимов: «Матчи со «Спартаком» и «Зенитом» для Дзюбы - это мотивация»

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Владислав Радимов высказался о московском форварде Артёме Дзюбе.

«Матчи со «Спартаком» и «Зенитом» для Дзюбы — это мотивация, тем интереснее наш чемпионат. Я рад, что Дзюба в РПЛ, а не в турецком чемпионате, есть о чём говорить. Докажет ли Дзюба в очередной раз сам себе, болельщикам и экспертам, покажет время», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Ранее Артём Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор».

Спортсмен за время своей карьеры выиграл большое количество трофеев с российскими клубами «Спартак», «Ростов» и «Зенит». Стал игроком «Локомотива» 13 дней назад.