Радимов: «Весь состав «Локо» — это какой-то детский сад и пионеротряд»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал состав столичного «Локомотива».

Специалист признался, что считает верным курс «железнодорожников» на развитие команды посредством введения в состав как можно большего количества молодых футболистов, однако немногим позже отметил, что без пары игроков «железнодорожники» выглядят слишком молодо.

«Смольников и Дзюба добавят опыта. Без этих двух футболистов весь состав «Локо» — это какой-то детский сад и пионеротряд», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Также эксперт отметил переход в «Локомотив» Ильи Лантратова, способного усилить конкуренцию на воротах.