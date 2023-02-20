Сёмин: «Во второй части сезона РПЛ борьба за чемпионство продолжится»

Известный российский специалист Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Во второй части сезона РПЛ борьба за чемпионство продолжится. Неправильно говорить, что интриги больше нет и всё понятно», - приводит слова Юрия Сёмина «РБ Спорт».

Специалист отметил тот факт, что командам предстоит провести ещё целых 13 туров, а это является довольно длинной дистанцией, особенно учитывая все изменения, которые произошли во время зимнего перерыва.

На сегодняшний день тройку лучших команд Российской премьер-лиги составляют петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Ростов».