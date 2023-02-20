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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитница «Динамо» рассказала о трансферах в женском футболе

20 Февраля 2023 • 21:57 Комментировать

Защитница московского «Динамо» Жозе-Диана Памен Тчато высказалась о трансферах в женском футболе.

Футболистка рассказала о том, что зачастую контракты в женских клубах заключаются на короткий срок в сравнении с мужскими, и назвала конкретную цифру – три года в среднем. В ситуации, когда ту или иную спортсменку того или иного клуба полностью устраивает её текущее положение, нет смысла в переходе в другую команду, считает Памен Тчато.

«Насколько я понимаю, тут речь всё равно о топовых футболистках, клуб должен прямо захотеть купить её. А ей может нравиться в своём клубе», - приводит слова российской футболистки «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Женский Футбол Трансферы футбола - зима 2023 Жозе-Диана Памен Тчато
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