Защитница «Динамо» рассказала о трансферах в женском футболе

Защитница московского «Динамо» Жозе-Диана Памен Тчато высказалась о трансферах в женском футболе.

Футболистка рассказала о том, что зачастую контракты в женских клубах заключаются на короткий срок в сравнении с мужскими, и назвала конкретную цифру – три года в среднем. В ситуации, когда ту или иную спортсменку того или иного клуба полностью устраивает её текущее положение, нет смысла в переходе в другую команду, считает Памен Тчато.

«Насколько я понимаю, тут речь всё равно о топовых футболистках, клуб должен прямо захотеть купить её. А ей может нравиться в своём клубе», - приводит слова российской футболистки «Чемпионат».