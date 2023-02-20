Бывший защитник сборной Бразилии Фабио Лусиано в эксклюзивном интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением о новичке петербургского «Зенита» Роберте Ренане.

- Прежде всего, хочу сказать, что Роберт Ренан - очень талантливый молодой защитник, который уже очень скоро может выйти на высокий уровень. Мы все убедились в этом на молодёжном чемпионате Америки.

- В чём его сильные качества?

- Сложно поверить, что он так молод. У него отличные физические качества, в таком возрасте редко можно увидеть такой атлетизм. Ренан прекрасно читает игру, ведёт единоборства, может развить атаку дальним пасом. Порой ему не хватает опыта, но самоотдача все компенсирует.

- В чём его недостатки?

- Как я уже говорил, недостаток опыта. Именно из-за этого Ренан принимает иногда поспешные решения, особенно с мячом. Он может отдать ненужную передачу, рискнув её точностью, или увлечься продвижением мяча вперед. В игре без мяча Ренан гораздо хладнокровнее и реже ошибается.

- Верите, что «Реал» мог им заинтересоваться?

- Это факт, «Реалу» действительно был интересен Ренан, как и «Арсеналу» и ещё многим клубам. В этом нет секрета. Меня немного удивило, что он поехал в Россию, а не в Англию. Возможно, я что-то не знаю. Уверен, Ренан будет играть в топ-клубе и совершенно точно его ждёт будущее в сборной Бразилии. По некоторым игрокам это видно, когда им всего 17-18 лет, Ренан как раз из таких.