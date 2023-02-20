​В «Галатасарае» прокомментировали слухи о переговорах с Захаряном

Коскун Гульбахар, который возглавляет в «Галатасарае» отдел по связям с общественностью, прокомментировал слухи о переговорах клуба с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

«В клубе никто ничего не говорит о возможном трансфере Захаряна. Нет никакой информации, идут ли вообще переговоры или нет», - высказался Гульбахар, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Арсен Захарян провёл за «Динамо» 22 матча. В них полузащитник забил три гола.