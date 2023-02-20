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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кокорин назвал Дзюбу «старым седым ослом»

20 Февраля 2023 • 20:11 Комментировать (1)

Артём Дзюба и Александр Кокорин продолжают подшучивать друг над другом в социальных сетях. В процессе диалога Дзюба назвал Кокорина «крашеным Месси». Форвард «Ариса» с ответом решил не затягивать.

«У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осёл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор», - написал Кокорин в адрес Дзюбы.

Александр Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. 31-летний форвард забил уже 9 голов в текущем чемпионате Кипра. Что касается 34-летнего Артёма Дзюбы, то недавно он подписал контракт с московским «Локомотивом».

Добавим, что права на Александра Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Арис Александр Кокорин Артём Дзюба
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Booker
20 Февраля 2023 в 21:05
А ведь не ошибся.......
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