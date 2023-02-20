​Кокорин назвал Дзюбу «старым седым ослом»

Артём Дзюба и Александр Кокорин продолжают подшучивать друг над другом в социальных сетях. В процессе диалога Дзюба назвал Кокорина «крашеным Месси». Форвард «Ариса» с ответом решил не затягивать.

«У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осёл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор», - написал Кокорин в адрес Дзюбы.

Александр Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. 31-летний форвард забил уже 9 голов в текущем чемпионате Кипра. Что касается 34-летнего Артёма Дзюбы, то недавно он подписал контракт с московским «Локомотивом».

Добавим, что права на Александра Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине».