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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Камоцци выбрал главного кандидата на переезд из РПЛ в топ-чемпионат

20 Февраля 2023 • 20:03 Комментировать

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», назвал игрока из РПЛ, являющегося, на его взгляд, главным кандидатом на переезд в европейский топ-чемпионат.

«Может быть, первым кандидатом на выход в топ-чемпионат является Эдуард Сперцян», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Также Камоцци выразил надежду на то, что выступления Александра Головина и Алексея Миранчука стимулируют европейские клубы к тому, чтобы подписывать игроков из России.

Эдуард Сперцян выступает за «Краснодар» на позиции атакующего полузащитника. Портал transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Франко Камоцци Эдуард Сперцян
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