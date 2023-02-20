В РФС назвали условия, при которых Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России

В обозримом будущем игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо станут гражданами России. Но смогут ли они выступать за российскую национальную сборную? Комментарий на этот счёт для «РБ Спорт» дали в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

В РФС сообщили, что для начала организация должна получить письмо от Бразильской конфедерации футбола. В этом письме будет указана точная информация о матчах Малкома и Клаудиньо за сборную Бразилии.

РФС отмечает, что если исходить из данных в открытых источниках, то Малком играл за сборную Бразилии под эгидой ФИФА. Таким образом, бразильцу для выступления за сборную России нужно будет пройти через смену спортивного гражданства. Этим занимается палата по статусу футбольного трибунала ФИФА. При этом обратиться туда можно будет не раньше 2024 года, поскольку для смены футбольного гражданства Малкому нужно прожить в России 5 лет.

Клаудиньо обращаться в палату по статусу футболистов не нужно, ведь в официальных матчах под эгидой ФИФА за сборную он не играл. При этом стать игроком сборной России он сможет не ранее 2026 года, ведь ему тоже нужно будет прожить в стране пять лет, подчеркнули в РФС.