Итальянский журналист: «Гораздо лучше покупать игроков из Южной Америки и Африки, чем из России»

Итальянский журналист Массимо Франки, работающий в издании Tuttosport, высказался о возможных переходах российских футболистов в клубы Серии А.

По словам журналиста, в Италии нет запрета на покупку игроков из России, однако сейчас итальянские клубы не заинтересованы в таких сделках.

«Гораздо лучше покупать игроков из других, более конкурентоспособных европейских стран, а также из Южной Америки и Африки, чем из России», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. Также ФИФА предоставила возможность легионерам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета 2023 года.