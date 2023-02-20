​Тарханов: «Дзюба всем будет доказывать, что ещё может играть на высоком уровне»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился своими мыслями о мотивации Артёма Дзюбы.

Напомним, что недавно Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».

«Дзюба – парень с характером. Он всем будет доказывать, что ещё может играть на высоком уровне. И его мотивация не будет зависеть от того, с кем придётся играть. Главное, чтобы Артём находился в хорошей форме», - высказался Тарханов, чьи слова приводит Vprognoze.

Напомним, что Артём Дзюба долго искал клуб – больше трёх месяцев. В начале ноября 34-летний форвард в Турции расторг трудовое соглашении с клубом «Адана Демирспор».

«Локомотив» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.