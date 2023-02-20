​Ренан: «В «Зените» много бразильцев, это поможет мне скорее влиться в коллектив»

После приезда в расположение «Зенита» зимний новичок команды Роберт Ренан успел дать интервью клубной пресс-службе. Среди прочего, 19-летний защитник рассказал о том, как его встретили в «Зените».

«Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, приём был теплым. В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив», - сказал Ренан, чьи слова приведены на страницах сайта «Зенита».

Также Ренан ответил на вопрос, что ему успели рассказать другие бразильские футболисты команды.

«Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется», - сказал Ренан.

Первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт 25 февраля – против «Волги» в Ульяновске в Фонбет Кубке России.