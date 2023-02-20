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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Очень замёрз»: Новичок «Зенита» Ренан оценил русскую зиму

20 Февраля 2023 • 15:28 Комментировать

Защитник Роберт Ренан прибыл в расположение «Зенита». 19-летний бразилец ответил на вопрос, оценил ли он русскую зиму.

«Да, я очень замёрз, мне показалось, что снаружи такой холод! Со временем я привыкну к новому климату, но погодный фактор не станет для меня серьёзной помехой», - высказался Ренан, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» осуществил трансфер Роберта Ренана ещё в январе. Футболист прибыл в ряды питерской команды только сейчас, поскольку он играл за молодёжную сборную Бразилии на чемпионате Южной Америки.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 25 февраля – против «Волги» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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