​Ренан объяснил выбор номера в «Зените»

Защитник Роберт Ренан, наконец, присоединился к «Зениту». 19-летний футболист выступал за молодёжную сборную Бразилии на чемпионате Южной Америки, поэтому прибыл в ряды «сине-бело-голубых» только сейчас.

За «Зенит» Роберт Ренан будет выступать под номером 77. Бразильский футболист объяснил, почему выбрал именно этот номер.

«Это посвящение и дань уважения болельщикам «Коринтианса» и самому клубу, который в 1977 году, после продолжительного периода без трофеев, вновь стал чемпионом», - сказал Ренан, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Добавим, что на игровой футболке Роберта Ренана будет написана не его фамилия, а его имя.