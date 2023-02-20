​Мать Кокорина отреагировала на слухи о желании игрока стать гражданином Кипра

На днях в прессе появились слухи о том, что Александр Кокорин желает стать гражданином Кипра. Как известно, 31-летний российский нападающий в настоящий момент выступает на Кипре за «Арис». Комментарий по поводу слухов дала мать футболиста – Светлана Кокорина.

«Всегда удивляюсь выдумкам наших СМИ и корреспондентов. Откуда столько фантазии? Про игру за Кипр и гражданство говорят неправду», - высказалась мама Кокорина, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В чемпионате Кипра Александр Кокорин провёл уже 19 матчей. В них российский форвард забил 9 голов.

Напомним, что права на Александра Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине».