Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мать Кокорина отреагировала на слухи о желании игрока стать гражданином Кипра

20 Февраля 2023 • 14:40 Комментировать (1)

На днях в прессе появились слухи о том, что Александр Кокорин желает стать гражданином Кипра. Как известно, 31-летний российский нападающий в настоящий момент выступает на Кипре за «Арис». Комментарий по поводу слухов дала мать футболиста – Светлана Кокорина.

«Всегда удивляюсь выдумкам наших СМИ и корреспондентов. Откуда столько фантазии? Про игру за Кипр и гражданство говорят неправду», - высказалась мама Кокорина, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В чемпионате Кипра Александр Кокорин провёл уже 19 матчей. В них российский форвард забил 9 голов.

Напомним, что права на Александра Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Светлана Кокорина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
20 Февраля 2023 в 14:42
ай дудак то он дудак.. а мыло-та не есц.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
15:28 · Россия. Премьер-лига
​«Очень замёрз»: Новичок «Зенита» Ренан оценил русскую зиму
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Ренан объяснил выбор номера в «Зените»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Брат Кокорина — про получение футболистом гражданства Кипра: «Это очередной бред наших СМИ»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Думаю, «Спартак» навяжет борьбу «Зениту»
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Мать Кокорина отреагировала на слухи о желании игрока стать гражданином Кипра 1
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Кордоба считает, что Сафонов и Сперцян могут быть успешными в Европе
14:27 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном возвращении Кокорина в Россию
14:21 · Кубок России
​На матчах Фонбет Кубка России появится медиаменеджер
14:12 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» усилится игроком «Чертаново»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Детский футбол в России оживает»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Тороп: «Акинфеев сих пор доказывает, что он лучший в России»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Гогуа подпишет контракт с клубом не из России»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил переход Гюнтера в один из российских клубов
13:27 · Россия. Первая лига
Назван новый клуб Набиуллина
13:21 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Зениту» будет нелегко, «Спартак» навяжет им борьбу»
Все новости
Рекомендуем