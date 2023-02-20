​Кордоба считает, что Сафонов и Сперцян могут быть успешными в Европе

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своих одноклубниках – о голкипере Матвее Сафонове и хавбеке Эдуарде Сперцяне.

По мнению Кордобы, Сафонов и Сперцян смогли бы хорошо показывать себя в Европе.

«Уезжать или нет, решать им. Уверен, они смогли бы достичь чего-то в Европе. Всё в их голове. Если поставить задачу – добиться можно чего угодно», - высказался Кордоба, чьи слова приводит «Чемпионат».

Отметим, что после первой части чемпионата России «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ближайший официальный матч «Краснодар» проведёт 23 февраля – против ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.