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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» усилится игроком «Чертаново»

20 Февраля 2023 • 14:12 Комментировать

Полузащитник Станислав Топинка, правами на которого владеет «Чертаново», может в скором времени перебраться в один из клубов Российской премьер-лиги.

Согласно информации журналистов «Спорт-экспресса», 17-летнего футболиста подпишет московский «Локомотив». В ЮФЛ-2 полузащитник сыграл 15 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

«Локомотив» набрал 13 очков в 17 турах Российской премьер-лиги. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице. Ближайший матч «железнодорожники» проведут со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чертаново Трансферы футбола - зима 2023 Станислав Топинка
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