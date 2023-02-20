«Локомотив» усилится игроком «Чертаново»

Полузащитник Станислав Топинка, правами на которого владеет «Чертаново», может в скором времени перебраться в один из клубов Российской премьер-лиги.

Согласно информации журналистов «Спорт-экспресса», 17-летнего футболиста подпишет московский «Локомотив». В ЮФЛ-2 полузащитник сыграл 15 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

«Локомотив» набрал 13 очков в 17 турах Российской премьер-лиги. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице. Ближайший матч «железнодорожники» проведут со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.