Гаджиев: «Детский футбол в России оживает»

Известный российский тренер, а ныне президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев отреагировал на слова бывшего нападающего «МЮ» Андрея Канчельскиса о том, что детский футбол в России умер.

«Детский футбол умер давно у нас, но сейчас он оживает. Сейчас проводятся детско-юношеские лиги, работают академии. Я не могу сказать, что он ожил, но внимания уделяется резерву намного больше», - передает слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Российский футбол сейчас находится на зимней паузе. Через несколько дней стартуют четвертьфинальные матчи Фонбет Кубка России, а сезон Премьер-лиги возобновится в начале следующего месяца.