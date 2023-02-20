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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Детский футбол в России оживает»

20 Февраля 2023 • 13:58 Комментировать

Известный российский тренер, а ныне президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев отреагировал на слова бывшего нападающего «МЮ» Андрея Канчельскиса о том, что детский футбол в России умер.

«Детский футбол умер давно у нас, но сейчас он оживает. Сейчас проводятся детско-юношеские лиги, работают академии. Я не могу сказать, что он ожил, но внимания уделяется резерву намного больше», - передает слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Российский футбол сейчас находится на зимней паузе. Через несколько дней стартуют четвертьфинальные матчи Фонбет Кубка России, а сезон Премьер-лиги возобновится в начале следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев
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