Тороп: «Акинфеев сих пор доказывает, что он лучший в России»

Молодой вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о старшем товарище по команде Игоре Акинфееве. Он считает своего коллегу лучшим голкипером страны.

«Игоря давно гонят на пенсию, но он до сих пор играет и доказывает, что он лучший в России. Поэтому мы должны вместе работать и прибавлять», - цитирует Владислава «РБ Спорт».

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. Он защищает цвета «армейского» клуба с 2003 года. Срок действующего контракта 36-летнего вратаря с москвичами рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей.