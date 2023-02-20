Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тороп: «Акинфеев сих пор доказывает, что он лучший в России»

20 Февраля 2023 • 13:40 Комментировать

Молодой вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о старшем товарище по команде Игоре Акинфееве. Он считает своего коллегу лучшим голкипером страны.

«Игоря давно гонят на пенсию, но он до сих пор играет и доказывает, что он лучший в России. Поэтому мы должны вместе работать и прибавлять», - цитирует Владислава «РБ Спорт».

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. Он защищает цвета «армейского» клуба с 2003 года. Срок действующего контракта 36-летнего вратаря с москвичами рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владислав Тороп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
13:58 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Детский футбол в России оживает»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Тороп: «Акинфеев сих пор доказывает, что он лучший в России»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Гогуа подпишет контракт с клубом не из России»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил переход Гюнтера в один из российских клубов
13:27 · Россия. Первая лига
Назван новый клуб Набиуллина
13:21 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Зениту» будет нелегко, «Спартак» навяжет им борьбу»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что условия нового контракта Караваева с «Зенитом» согласованы
13:15 · Россия. Премьер-лига
Радченко ответил, нужен ли Кузяев «Зениту»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Бальде похож на того, кто готов стать лидером «Спартака»
13:01 · Кубок России
Мостовой рассказал об ожиданиях от матча «Локомотив» - «Спартак»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - Кокорину: «Месси крашенный, пьяным забиваешь и радуешься»
12:38 · Чемпионаты
Кокорин потроллил Дзюбу за фотографию с молодёжью «Локомотива»
12:26 · Россия. Премьер-лига
В РФС высказались о возможном переносе матча «Локомотив» - «Спартак»
12:19 · Россия. Премьер-лига
На «Рубин» подали в суд из-за невыплаты 3,6 млн евро за Хакшабановича
12:10 · Россия. Премьер-лига
Ренан прибыл в расположение «Зенита»
Все новости
Рекомендуем