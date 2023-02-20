Селюк: «Гогуа подпишет контракт с клубом не из России»

28-летний ивуарийский защитник Седрик Гогуа вскоре определится с новым клубом. Об этом рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы африканца.

«По Гогуа определенность должна появиться завтра, пока он еще с «Химками». Подпишет ли контракт с «Химками? Нет. Российский ли это будет клуб? Нет, не из России», - цитирует Селюка «РБ Спорт».

Последнее время Седрик находился на просмотре в подмосковных «Химках», однако стороны до сих пор так и не подписали контракт.

В чемпионате России Гогуа известен по выступлениям за столичный ЦСКА и волгоградский «Ротор».