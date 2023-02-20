Колосков: «Зениту» будет нелегко, «Спартак» навяжет им борьбу»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от второй части сезона Премьер-лиги.

«Команды усилились, надеюсь, возрастет уровень конкуренции. Борьба за первое место точно будет. «Зениту» будет нелегко, «Спартак» навяжет им борьбу. Легких матчей не будет», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Зенит» ушел в статусе единоличного лидера Премьер-лиги. После 17 туров подопечные Сергея Семака набрали 42 балла и располагаются на первом месте в таблице. «Спартак» с 36 очками идет вторым, а топ-3 замыкает «Ростов» (35).