Радченко ответил, нужен ли Кузяев «Зениту»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о будущем в команде полузащитника Далера Кузяева. Контракт хавбека с «сине-бело-голубыми» истекает по завершении нынешнего сезона.

«Кузяева надо оставлять в «Зените». Он не потерял в качестве, несмотря на возраст. Доверие к нему есть. Было бы здорово, если бы он продолжил карьеру в «Зените», - передает слова Радченко издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний полузащитник поучаствовал в 13 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей (два – с пенальти) и три результативные передачи.